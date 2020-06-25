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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21-22 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21- 22 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Uygulamalarda 50 bin 892 araç ve sürücü denetlenirken 28 bin 131 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı, 389 sürücünün ise seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde toplam 30 bin 194 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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