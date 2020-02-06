YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Ülke genelinde yaşanan doğal afet ve olaylar için kurban kesildi

Ülke genelinde yaşanan doğal afet ve olaylar için kurban kesildi

IĞDIR HABERLERİ  | 06.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

İdlib, Elazığ, Malatya, Van ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olaylar için, Iğdır’da mevlit okutulup, dualar eşliğinde kurban kesildi.Iğdır Valiliğince merkez Ulu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler, Elazığ, Malatya depreminde hayatını kaybedenler, Van’da yaşanan çığ olayında hayatını kaybedenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutulduktan sonra, kurbanlar kesildi.Programa katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, ülke genelinde yaşanan olay ve afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

İdlib, Elazığ, Malatya, Van ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olaylar için, Iğdır’da mevlit okutulup, dualar eşliğinde kurban kesildi.
Iğdır Valiliğince merkez Ulu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler, Elazığ, Malatya depreminde hayatını kaybedenler, Van’da yaşanan çığ olayında hayatını kaybedenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutulduktan sonra, kurbanlar kesildi.
Programa katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, ülke genelinde yaşanan olay ve afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Vali Ünlü, “Suriye’nin İdlib şehrinde askerlerimize düzenlenen alçakça bir saldırı sonucu şehitler verdik. Daha sonra, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem karşısında sarsıldık ve yine kardeşlerimizi kaybettik ve yine komşu vilayetimiz Van’da vatandaşlarımız çığ altında kaldı. Vatandaşların çığ altında kaldığını öğrenir öğrenmez yardıma koşan asker, AFAD, korucu ve aziz milletimiz kurtarma esnasında çığ altında kalarak üstüne bir acı daha eklendi. Dün yine bir uçak kazası yaşadık. Müftümüzün dediği gibi ’bir musibet bin nasihatten yeğdir.’ Allah’ın ilahi uyarılarıdır diye düşünüyoruz. Millet olarak hep beraber birlik içerisinde bu acılarımızı saracağız” dedi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Müftüsü Mustafa Tekin, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Iğdır Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:23
İkindi
15:09
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

İlginizi Çekebilir

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.