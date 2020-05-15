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Ülke genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

ANKARA HABERLERİ  | 15.05.2020 20:43 | Son Güncelleme

Denetimlerde 7 bin 361 trafik ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı - 616 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 361 trafik ihlali tespit edilidi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-14 Mayıs'ta ülke genelinde şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan 91 bin 733 araç ve sürücü denetlendi.

1106 sürücünün aracında takoğraf bulundurmadığı veya çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi. 129 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu, 293 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

Denetimlerde 616 araç trafikten men edildi, 23 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu. 7 bin 361 trafik ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.

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