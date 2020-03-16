Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sosyal medyada koronavirüs üzerinden gıda konusunda asılsız iddia ve değerlendirmelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Son günlerde Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, koronavirüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya devam etmektedir. Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek, bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait sektörün stokları yeterli düzeydedir. Ülkemizde ve ilimizde gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.