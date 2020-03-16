YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ’Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır’

’Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır’

MANİSA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sosyal medyada koronavirüs üzerinden gıda konusunda asılsız iddia ve değerlendirmelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır.

’Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır’

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sosyal medyada koronavirüs üzerinden gıda konusunda asılsız iddia ve değerlendirmelerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde ve Manisa’da gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Son günlerde Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, koronavirüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya devam etmektedir. Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek, bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait sektörün stokları yeterli düzeydedir. Ülkemizde ve ilimizde gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır" dedi.

"Denetimler üst düzeye çıkartılmıştır"
Gıda işletmelerinde denetimlerin üst düzeye çıkarıldığını aktaran Öztürk, "İl ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde ’Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır.
Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir. Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda il ve ilçe müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat etmektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ’Alo174 Gıda Hattı’ ile Whatsapp ihbar hattı vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ve il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Kayserispor’da 2 cezalı var

Kayserispor’da 2 cezalı var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Manisa Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:24
İkindi
16:46
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.