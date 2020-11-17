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“Ülkemizin geleceğine rehberlik ediyorsunuz”

SİVAS HABERLERİ  | 17.11.2020 12:01 | Son Güncelleme

Rehberlik öğretmenleriyle bir araya gelen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Sizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, dolayısıyla ülkemizin geleceğine rehberlik ediyorsunuz” dedi.Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurumlarına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile il merkezindeki liselerde görev yapan rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi.

Rehberlik öğretmenleriyle bir araya gelen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Sizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, dolayısıyla ülkemizin geleceğine rehberlik ediyorsunuz” dedi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurumlarına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile il merkezindeki liselerde görev yapan rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi. Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek rehberlik çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıya Şube Müdürleri Süleyman Bekdaş, Mesut Kaş, Resul Çatal ve Bekir Dal da katıldı. Toplantıda konuşan Savaşçı, öğrencilerin gelecek planlamaları ve karşılaştıkları birçok zorlukta rehber öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bu süreçte rehber öğretmenlerin önemli bir noktada bulunduğunu kaydeden Savaşçı, "Sizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, dolayısıyla ülkemizin geleceğine rehberlik ediyorsunuz. Bu nedenle büyük bir sorumluluğunuz var ve her bir öğretmenimizin bu sorumluluğun bilinciyle fedakârca çalıştığını biliyoruz. Sizlerin de bu desteği ile LGS’de önemli bir başarı yakaladık. Bu başarıyı bu yıl da devam ettirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra YKS’ye girecek öğrencilerimiz için de el ele vererek çalışmalar yapacağız. Amacımız YKS’de de başarıyı en üst seviyelere taşımaktır. Bu konuda öğrencilerimize olduğu kadar bizlere de rehberlik etmenizi, neler yapabileceğimiz konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz" dedi.

Savaşçı, konuşmasının ardından öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Daha sonra Şube Müdürü Mesut Kaş Sivas’ın YKS’deki durumu ve bu konuda gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

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