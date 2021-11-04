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Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

04.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülker CEO'su Mete Buyurgan: - "9 aylık ciromuz 8,4 milyar TL’ye ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı ise yüzde 38,8 oldu"

İSTANBUL (AA) - Ülker'in bu yılın 9 ayındaki cirosu 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 20,7 artarak 8,4 milyar TL oldu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada faiz amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) bu yılın 9 ayında 1,5 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, şirketin güçlü ve bağımsız finansman yapısıyla ekonomiye ve paydaşlarına katkı sağlamaya, sürdürülebilir karlı büyümesine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"9 aylık ciromuz 8,4 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı ise yüzde 38,8 oldu. Özellikle yurt dışı operasyonlarla elde edilen operasyonel karlılık önemli bir seviyeye gelerek toplam karlılık içinde payı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Pandemi kısıtlarının azalmasıyla normale dönüşte hizmet ve emtia arzında yaşanan global zorluklara rağmen başarılı stratejilerimizle, değişen şartlara uygun planlarla sürece hızlı şekilde uyum sağladık ve iş sonuçlarına da olumlu yansımalarını gördük."

Buyurgan, uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirilen Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı satın aldıklarını, böylece, çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecinin uçtan uca şirket bünyesinde toplandığını, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıldığını vurguladı.

Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliklerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini aktaran Buyurgan, "Bölgeye baktığımızda; Mısır'da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı konumunda. Dolayısıyla o pazarda da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimizi devam ettiriyoruz. Kazakistan'da da çikolata kategorisinde üçüncü sıraya geldik.Toplam Türkiye'de atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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