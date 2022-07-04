İSTANBUL (AA) - Ülker, Kurban Bayramı'na 53 farklı ürünle hazırlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürün hazırlayan Ülker, yaygın satış noktaları ve online alışveriş siteleri aracılığıyla tüketicilerle buluşacak.

Ülker, yaklaşan Kurban Bayramı için 6 bin 700 kişiye ek istihdam sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, lider gıda şirketi olarak tüm faaliyetlerde tüketici mutluluğunu amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayramların bu topraklar için önemini ve değerini çok iyi biliyoruz. Nesilden nesile Türkiye'nin en ikonik atıştırmalık markalarına imza atan Ülker olarak, mutluluğun elden ele paylaşarak çoğaldığına inanıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyoruz. Bu bayrama hediyelik ve ikramlık çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürünle hazırlandık. Ayrıca, bu dönemde artan talebe en iyi şekilde hazırlanabilmek, tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık."

- "Ramazan Bayramı'nda da birinciliğimizi devam ettirdik"

Kabakçı, 2021 yılında Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazar büyüklüğünün yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL'ye ulaştığını aktararak, "İpsos'dan aldığımız verilere göre, bu Ramazan Bayramı'nda da birinciliğimizi devam ettirdik. Ülker olarak tonajda yüzde 37,2, ciroda ise yüzde 40,7 pazar paylarıyla liderliğimizi devam ettirdiğimiz bir Ramazan Bayramı geçirdik. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya devam edecek, liderliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İnovasyona verdikleri öneme dikkati çeken Kabakçı, "Gücümüzü markalarımızdan, AR-GE ve inovasyona verdiğimiz önemden alıyoruz. Yıllardır aynı özen ve heyecanla ürettiğimiz ikramlık ve hediyelik çeşitlerimizi müşterilerimizden gelen beklenti ve talep doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kabakçı, bu yıl Kurban Bayramı'nda Ülker'in ikramlık portföyüne 3 yeni lezzet katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özenle seçilmiş fındıkların kavrularak sütlü çikolatayla buluştuğu 'Ülker Çikolata Fındıklı Draje' ve tam buğday unlu bisküvinin sütlü çikolatayla kaplandığı 'Ülker Çikolata Bisküvili Draje'nin yanı sıra, bu yıl sınırlı sayıda üretilen 'Halley' de mini formatıyla ilk defa raflardaki yerini alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gören Ülker Buklet, Ülker Select ve artık bir klasik haline gelen Ece'nin yanı sıra Ece Trio da bu bayramın gözdesi olacak. Ülker’in bayram lezzetlerinden Çikolatinle birlikte mini Laviva, mini Caramio, mini Albeni, Coco Star da raflardaki yerini alacak. Çikolatanın yanı sıra ikramlık şekerlemede de geleneksel Türk lokumundan esinlenerek hazırlanan Lokumcuk şekerliklerde yerini alacak. Ülker Lokumcuk'un limon, mandalina, böğürtlen, elma, nar ve karpuz çeşitlerinin yanı sıra Ülker Toffe Damla Sakızlı da yine bu bayramın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olacak."

- Ülker'in ikramlıklarına online alışveriş sitelerinden de ulaşmak mümkün

Mustafa Kabakçı, geleneksel satış noktalarının yanı sıra online alışveriş siteleri üzerinden tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

Çikolata ve şekerleme alırken saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin olarak Kabakçı, şunları kaydetti:

"Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolatanın ambalajı, ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede, serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabına konmaması gerekir."

