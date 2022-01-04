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  4. Ülkesinde yanlış teşhis konulan Liberyalı genç Antalya'da şifa buldu

Ülkesinde yanlış teşhis konulan Liberyalı genç Antalya'da şifa buldu

04.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyat, rehabilitasyon ve fizik tedaviyle yeniden yürüyebilen Taylor: - "Buraya geldiğimde mutsuzdum, yaşama umudumu kaybetmiştim, artık oturabiliyor, yürüyebiliyorum" - "Kanser olmadığımı öğrenince çok mutlu oldum"

AYŞE YILDIZ - Ülkesinde cilt kanseri teşhisi konulan ve yürüyemeyen Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Howard-Taylor'un kızı 23 yaşındaki Stefani Mis Taylor'un tedavi için geldiği Antalya'da kanser olmadığı, ileri aşama bel fıtığı olduğu belirlendi, art arda yapılan başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Liberya'da yaşayan Taylor, işinde yoğunluk yaşadığı dönemde başlayan ağrılarını, yorgunluktan kaynaklandığını düşünerek önemsemedi.

Bir süre sonra yürümekte güçlük çeken ve ağrıları şiddetlenen Taylor, ülkesindeki bazı hastanelerde ve Gana'da tedavi gördü. Sol bacağında ve başında tümör olduğu söylenen Taylor, yaklaşık altı ay sonra sol bacağında his kaybı yaşadı.

Yürüyemeyen ve şiddetli ağrıları olan Taylor, Antalya'da faaliyet gösteren ve sağlık turizmi hizmeti veren klinikle irtibata geçti.

Antalya'ya gelen Taylor'un yaklaşık bir hafta süren tetkikler sonucunda kanser olmadığı, rahatsızlığının ileri aşama bel fıtığından kaynaklandığı belirlendi. Bel fıtığı operasyonu geçiren Taylor, yaklaşık bir aylık rehabilitasyon ve fizik tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu.

- "Kanser olmadığımı öğrenince mutlu oldum"

Kimsenin yardımı olmadan rahatça yürüyebilen Taylor, AA muhabirine, yaklaşık 1500 kız çocuğuna destek için önemli bir vakfın başkanlığını yürüttüğünü, kitap ve film senaryosu yazdığını söyledi.

Başta ağrılarının yorgunluk ve uykusuzluktan kaynakladığını düşündüğünü anlatan Taylor, "Altı ay sonra sol ayağımda tamamen hissizlik başladı. Bacağımda ve başımda cilt kanseri kitlesi olduğu ve bunun alınması gerektiğini söylediler." dedi.

Annesinin ve Liberya Sağlık Bakanı olan teyzesinin Türkiye'de tedavi olması için irtibata geçtiğini anlatan Taylor, "Kanser olmadığımı öğrenince çok mutlu oldum. Bel fıtığı ameliyatından sonra o şiddetli ağrılarım gitmişti. Doktorların doğru karar verdiğini anladım. Sorunu çözdüler. Günde iki sefer de fizyoterapi uygulandılar." dedi.

Ülkesine sağlıklı bir şekilde dönebildiğini ifade eden Taylor, "Türkiye sağlıkta gerçekten çok iyi, memnun kaldım. Buraya geldiğimde mutsuzdum, yaşama umudumu kaybetmiştim. Artık oturabiliyor, yürüyebiliyorum. Sol bacağımı hareket ettirebiliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Güle oynaya ülkesine dönüyor"

Antalya'da lüks bir otelin bünyesinde kurulan sağlıklı yaşam merkezinin sahibi Elif Çağla Ural da hastanın tüm tetkiklerini tekrardan yaptıklarını söyledi.

Tetkikler bir hafta sürdüğü için Taylor'un başta tepki gösterdiğini dile getiren Ural, şunları kaydetti:

"Tetkiklerde kanser hücresine rastlamadık. Biz de çok şaşırdık çünkü ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Raporlarında cilt kanseri teşhisi vardı. Sol bacağında ciddi incelme ve yürümede problem vardı. Bel MR'ında fıtık olduğu ortaya çıktı. Fıtık çok ilerlemiş sinirleri kapatmış, sol bacağında sinirler çalışmadığı için kaslara vurmuş, bacak hareket etme kabiliyetini kaybetmiş. Ciddi baş ağrısının da strese bağlı olduğunu düşünüyoruz çünkü tümör yoktu. Güle oynaya ülkesine dönüyor."

Ural, Liberya Sağlık Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini, şubatta ülkeyi ziyaret ederek sağlık turizmi anlaşması imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

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antalya Liberya

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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