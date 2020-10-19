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Ülkü Ocakları Başkanları Didim’de toplandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Aydın Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen istişare toplantısı Didim’de yoğun katılımla gerçekleşti.Aydın Ülkü Ocakları tarafından Didim ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, ilçe ocak başkanları katıldı.

Aydın Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen istişare toplantısı Didim’de yoğun katılımla gerçekleşti.

Aydın Ülkü Ocakları tarafından Didim ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, ilçe ocak başkanları katıldı. 3 gün süren istişare toplantısında Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan ilçe başkanlarına plaket verdi. Türkiye’de ilk defa şehir bazında toplantı düzenleyen Şan, "Dava Arkadaşlığı ve birlik beraberlik ruhunu canlandırmak, Ülkücü şehitlerimizi anmak, Aydın ve İlçe Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerini, binlerce yıllık Türk ve şanlı ülkücü mazimizden esinlenerek, bilim ve teknoloji çağının gerek ve gerçeklerine dayandırmak üzere düzenlediğimiz, 2020 Aydın Ülkü Ocakları ve İlçe Ülkü Ocakları istişare toplantımız sona erdi. Unutmayalım ki Ülkü Ocakları Türk gençliğinin yuvası ve dünyada nerede bir Türk varsa O’nun ümididir. İstişare toplantımızın Aydın Ülkücü Ocaklarımıza, hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" dedi.

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