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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından Kahramanmaraş'ta iftar programı

15.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: - "Bugün Cumhur İttifakı Türk gençliğine çok önemli kazanımlarda bulunmuştur"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türk gençliğine önemli kazanımlarda bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, vakfın Dulkadiroğlu ilçesindeki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, PKK ve terör örgütlerinin belinin büküldüğünü belirtti.

Terörle önemli mücadele verildiğini ifade eden Yıldırım, "Bugün Cumhur İttifakı Türk gençliğine çok önemli kazanımlarda bulunmuştur. Daha önce bölücülerin, örgütçülerin doldurmuş olduğu kadrolar bugün ülkü ocaklarından yetişen ülküdaşlarımızın başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır." dedi.

Yıldırım, ülkücü hareketinin tarihin en güçlü dönemini yaşadığına işaret ederek, Ülkü Ocakları'nda yetişenlerin bürokraside, sporda, sanatta, mühendislik ve tıptaki başarılarıyla Türkiye'nin önünü açtığını dile getirdi.

Türkiye'de terör olaylarının yaşanmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Çok şükür ki karakollarımız basılmıyor, sokaklarda canlı bombalar patlamıyor, sokak eylemleri meydana gelmiyor. Hamdolsun ki içeride ve dışarıda ne kadar terörist varsa güvenlik güçlerimizce imha ediliyor. Terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en önemli süreci yaşanırken dış politikada da en güçlü dönemimizi yaşıyoruz." diye konuştu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vakıf üyeleri katıldı.

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