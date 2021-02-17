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Ülkü Ocakları soğuk Ankara gecelerinde sokaklarda sıcak çorba ikram etti

17.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından gece görevinin başında bulunan güvenlik güçleri, sağlıkçılar, taksi ve otobüs şoförlerine sıcak çorba ikram edildi.Gezici çorba ikram aracıyla başkentin sokaklarını gezen Ülkücü gençler, ikram ettikleri çorbalarla soğuk kış günlerinde nöbet tutan emniyet güçlerinin içini ısıttılar.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından gece görevinin başında bulunan güvenlik güçleri, sağlıkçılar, taksi ve otobüs şoförlerine sıcak çorba ikram edildi.
Gezici çorba ikram aracıyla başkentin sokaklarını gezen Ülkücü gençler, ikram ettikleri çorbalarla soğuk kış günlerinde nöbet tutan emniyet güçlerinin içini ısıttılar. Görevli emniyet ekipleri, gençlerin bu jesti karşısında duygulanarak teşekkür ettiler. Gece mesaisinde olan belediye otobüs şoförleri ve taksiciler de ikramdan nasibini aldı. İşine giden, durakta bekleyen sağlık çalışanları ve vatandaşlara da sıcak çorba ikramı yapıldı.
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel de çorba dağıtımına katıldı. Yüksel, "Bizler için gece gündüz demeden çalışan emniyet güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere gece mesaisinde olan çalışanlarımıza yönelik çorba ikramlarımızı sürdürüyor, bu soğuk kış günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

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