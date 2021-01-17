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Ülkü Ocakları, Şuşa’ya okul inşa etmek için hazırlanıyor

17.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Ülkü Ocakları, Şuşa’ya okul inşa etmek için hazırlanıyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel merkezi, Şuşa’ya ilkokul inşa etmek için hazırlanıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel merkezi, Şuşa’ya ilkokul inşa etmek için hazırlanıyor. Dokuz derslik ilkokul yapılarak öğrencilerin eğitimine destek verilip yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin, Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedeflendiğini belirtti.

“Şuşa’ya ilkokul inşa etmek için hazırız”
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa’ya ilkokul inşa etmek için hazırız diyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin, “Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir” ifadeleri üzerine bize verdiği talimat doğrultusunda Şuşa’da kardeşlerimizin eğitim mücadelesinde de canımız ve kanımızla destek olduğumuzu her daim göstereceği" dedi.
Öte yandan, eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacağı öğrenildi.

Ülkü Ocakları, Şuşa’ya okul inşa etmek için hazırlanıyor

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