YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a lazer ışıklı gösteriyle destek

Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a lazer ışıklı gösteriyle destek

BURSA HABERLERİ  | 02.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan Ordusu’nun Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısının ardından başlattığı operasyona Bursa Ülkü Ocakları lazer gösterisiyle destek verdi.

Azerbaycan Ordusu’nun Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısının ardından başlattığı operasyona Bursa Ülkü Ocakları lazer gösterisiyle destek verdi. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir Osmangazi Han’ın türbesinde dua edip Azerbaycan bayrağının rengiyle süslenen Tophane’deki tarihi saat kulesinden lazer gösterisini izlediler.
Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısını düşmanca ve alçakça olduğunu belirterek, "Bu saldırıları kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yapılan işgalin başından beri Dağlık Karabağ Bölgesinin Azerbaycan Devleti’ne ait olduğunu belirtmiş ve Ermenistan’ın bu topraklardan çekilmesi gerektiğini dile getirmiştir. İki bedende bir can olarak adlandırdığımız Azerbaycan Devletinin Dağlık Karabağ Meselesi’nde Yüce Türk Milleti ve onun 57. alayı olan Ülkü Ocakları olarak duruşumuzu belirtip dün, bugün ve yarın her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Karabağ bölgesindeki Ermeni işgalinin bir an önce bitmesi, Karabağ’ın bağımsızlığına kavuşması ve burçlarında şanlı Azerbaycan Bayrağının dalgalanması en büyük arzumuzdur.Liderimiz Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi, yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur."
Sefer Türk’ün zafer Allah’ındır" dedi.
Şehreküstü’deki Ülkü Ocakları binasında lazer gösterisiyle binaya Azerbaycan bayrağı yansıtılırken, ışık gösterisi Tophane’deki saat kulesinden farklı bir şekilde izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
BAKSM sezonu “Pencere” oyunuyla açtı
BAKSM sezonu “Pencere” oyunuyla açtı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza
Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:58
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Omurilik Felci Gencin Akülü Araç Mutluluğu
Omurilik Felci Gencin Akülü Araç Mutluluğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.