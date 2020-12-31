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Ülkü Ocaklarından Dağlık Karabağ için “Ahlat Taşı” önerisi

BİTLİS HABERLERİ  | 31.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı geri almasının ardından yapılacak olan inşaat yapılarında Ahlat taşı kullanılması önerisinde bulundu.Ahlat Ülkü Ocakları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’dan geri aldığı Karabağ’da savaşın izlerinin silinmesi için yapılacak mimari dokularda Ahlat taşının kullanılmasını önerdi.

Ülkü Ocaklarından Dağlık Karabağ için “Ahlat Taşı” önerisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı geri almasının ardından yapılacak olan inşaat yapılarında Ahlat taşı kullanılması önerisinde bulundu.
Ahlat Ülkü Ocakları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’dan geri aldığı Karabağ’da savaşın izlerinin silinmesi için yapılacak mimari dokularda Ahlat taşının kullanılmasını önerdi. Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emrah Subaşı, Karabağ’ın imarında Ahlat taşı kullanılmasının hem misyon hem de kültürel anlamda olumlu katkı sunacağını belirterek, bu konuda yetkilerden destek beklediklerini söyledi. Subaşı, “Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Soydaşlarımızın, gardaşlarımızın topraklarını tekrar geri alması bizler için mutluluk verici bir olaydır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev açıklamalarında Karabağ’ın boşaltılırken Ermenistan birlikleri tarafından yakılıp yıkıldığını ifade etmişti. Bunun üzerine Karabağ’ın imarı, istihdamı ve yapılanması için Türkiye ile anlaşmalar yapıldı. Buna istinaden bizde Ahlat taşının tarihi, kültürel anlamda mükemmel bir misyonu olduğunu söylüyoruz. Karabağ’ın imarında Ahlat taşının kullanılması hem misyon hem de kültürel anlamda olumlu katkı sunacaktır. Azerbaycan-Türkiye dostluğunu ve kardeşliğini yeniden perçinleyeceğini öne sürerek böyle bir öneride bulunduk. Yetkililerimize bu öneride bulunuyoruz. Bu konuda inşallah iki devlet bir millet kardeşliğinin tekrardan perçinleneceğini ifade etmek istiyorum. İnşallah Karabağ’dan sonra Kırım ve Doğu Türkistan’daki soydaşlarımızın da azatlığa kavuşmasını temenni ediyorum. Bu önerimizi gerek vatandaşlarla gerekse sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bununla birlikte çok güzel dönüşler oldu ve önerimiz desteklendi. Devlet yetkililerimizden bu çağrımıza kulak vermelerini istiyoruz. Karabağ’a Ahlat taşının gönderilip orada Türk’ün misyonun tekrar kazanılmasının gerçekleşmesini istiyoruz. Yetkilerden çağrımıza kulak vermelerini bekliyoruz” dedi.

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