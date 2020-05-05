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Ülkü Ocakları’ndan yardım hareketi

ERZURUM HABERLERİ  | 05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

Erzurum Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da unutmadı.

Ülkü Ocakları’ndan yardım hareketi

Erzurum Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da unutmadı. Hazırlanan yardım paketlerini şehrin dört bir tarafında ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Ülkücüler, yüzlerde tebessüm oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda bol bol dua da aldı.
Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, “Yardımlaşmak bizim için mukaddes bir nasihat ve ulvi bir görevdir” diyerek, Ramazan ayında yardımlaşmanın ise, çok özel bir anlam öneme sahip olduğunu dile getirdi. Ülkü Ocakları Erzurum il Başkanlığı olarak, Covid-19’la mücadele sürecini de içine alan dönemde başlattıkları yardım seferberliğinin sürdüğünü vurgulayarak, söz konusu seferberliğe Ramazan ayında çok daha fazla yoğunlaştıklarının bilgisini verdi.

Gökçan’dan yardımlaşma vurgusu
Erzurum’un çeşitli semtlerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı ulaştırmak için kolları sıvadıklarını anlatan Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Gökçan, “Arkadaşlarımız hazırladığımız Ramazan yardımlarını gerçekten de ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştırıyor, onlara kol kanat geriyor. Türk-İslam ahlakında yardımlaşmanın yeri çok ayrı ve özeldir. Bu manada Allah Resulü’nün mübarek hadisleri de vardır ki; bizlere komşumuz açken tok yatmamamızı tembihler. Yine Yüce dinimiz İslam da, ihtiyaç sahibi olanın yardımına koşmayı büyük bir fazilet ve erdem olarak tarif eder. İşte bu ahlak ve anlayışla yoğrulmuş Ülkücü gençlik olarak bizlere de, yoksulun yanında durmak düşer, onların ihtiyaçlarını Allah’ın izniyle gidermek düşer” ifadelerini kullandı.

Gönüllü seferberlik devam edecek
Ramazan ayı boyunca devam edecek olan yardımlarda katkısı bulunan herkese teşekkür eden Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, “Allah fırsat verdikçe, gücümüz yettikçe ve imkânlarımız el verdikçe müşkül ailelerimize yardım eli uzatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz salgın süreci dolayısıyla başlattığımız gönüllü seferberliği de sürdürecek olmakla birlikte Ramazan ayında özellikle yardımlaşma faaliyetlerine yoğunlaşacağız. Rabbim mübarek Ramazan ayını hayırlara vesile kılsın, tuttuğumuz oruçları kabul etsin, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin İnşallah” niyazında bulundu.

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