Ülkücü gençler Dalaman Çayı için harekete geçti

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Acıpayam ilçesinde bulunan Dalaman Çayı’ndaki kirliliğin önlenmesi için çalışma başlatıyor. Yaklaşık 229 kilometre uzunluğundaki Dalaman Çayı, temizlendikten sonra eski güzelliğine kavuşacak.

Ülkü Ocakları, Dalaman çayında yaşanan kirliliğin önlenmesi için harekete geçti. Ocak bünyesinde bulunan Çevre Mühendisi, Avukat ve Jeoloji Mühendisleri Acıpayam ve yöresini besleyen önemli su kaynağı olan Dalaman çayında yaşanan kirliliğe ve kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirlere dikkat çekmek amacıyla harekete geçti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Dalaman Çayı’nda incelemelerde bulunan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Burdur’un Gölhisar İlçesi’nin Güneyindeki Yeşilgöl Dağları’ndan doğup, Acıpayam Ovası’nı geçerek Dalaman’da Akdeniz’e dökülen 229 kilometre uzunluğundaki Dalaman Çayı’nda yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla çalışma başlattık. Geniş kapsamlı çalışmamızın sonuçlarını öncelikle Ankara’da yetkililere ileteceğiz. Önümüzdeki süreçte de sonuçları kamuoyu ile de paylaşacağız. Biz Dalaman Çayı’nın eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin uğradığı, rafting yapılan, bir çok balık çeşidinin barındığı o güzelliğine yeniden kavuşmasını istiyoruz” dedi.

