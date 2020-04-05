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Ülkücüler ’Askıda Ekmek’ uygulaması başlattı

ARDAHAN HABERLERİ  | 05.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Ardahan Ülkü Ocakları, Ardahan’da korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluklar çeken aileler için askıda ekmek uygulaması başlattı.

Ülkücüler ’Askıda Ekmek’ uygulaması başlattı

Ardahan Ülkü Ocakları, Ardahan’da korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluklar çeken aileler için askıda ekmek uygulaması başlattı. Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Yıldız, ihtiyaç sahibi ailelere birkaç gün içinde gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.
Ardahan Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları olarak Ardahan’da korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. Ardahan Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Yıldız, her evin en temel ihtiyacı olan ekmeğe ihtiyaç sahibi ailelerin de ücretsiz olarak ulaşması konusunda ’Askıda Ekmek’ uygulamasını başlatarak destek olmak istediklerini söyledi.
Yıldız, "Bizim en temel gıdalarımızın başında ekmek geliyor. Korona virüs salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya Ardahan Ülkü Ocakları olarak devam ediyoruz. Ardahan’daki fırınlarımıza toplamda 80 adet askıda ekmek teslim ettik. İmkan sahibi vatandaşlarımızında bu konuyla ilgili duyarlılığına şahit olmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günleri geride bırakıp hep beraber güzel günler göreceğiz" dedi.

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Pamuk Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
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