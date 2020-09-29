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Ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darp etti

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evli ve iki çocuk annesi E.K.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evli ve iki çocuk annesi E.K. ile birlikte olan ve bir televizyon programındaki DNA testi sonucu E.K.’nın yeni doğan çocuğunun kendisinden olduğu öğrenilen 54 yaşındaki güvenlik görevlisi C.K. Nazilli’de Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından sokak ortasında darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de Sümer Mahallesi’nde otomobilin içerisinden indirilen 54 yaşındaki C.K., Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan C.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen C.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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