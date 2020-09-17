Ultraviyole ve radyasyon katarakt oluşumunu hızlandırıyor

Ultraviyole ışınlarına ve radyasyona maruz kalmanın katarakt oluşumunu hızlandırdığını ifade eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, genellikle 60 yaşından sonra görülen katarakt hastalığının artık daha erken yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekti.

Katarakt hastalığının erişkinlerde en önemli sebebinin yaşlanmaya bağlı lensteki değişiklikler olduğu ifade edilirken, çocuklarda ise metabolik hastalıklar, anne karnında geçirilen enfeksiyon hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, ailesel hastalıklar gibi etkenler olduğu açıklandı. Op. Dr. Adnan İpçioğlu genellikle 60’lı yaşlardan sonra görülen katarakt hastalığının ultraviyole ışınları ve radyasyona maruz kalmanın etkisiyle daha erken yaşlarda görülebildiğini belirtti.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Katarakt hastalığı hayatın her evresinde görülebilir. Katarakt hastalığı kendini gözlük derecesindeki değişiklikle, geç ışık saçılımı ve görme oranının azalması ve buğulanmasıyla kendini göstermektedir. Günümüzde katarakt ameliyatlarının anestezi ve mikrocerrahi tekniklerinin gelmesi sayesinde, günübirlik ayaktan tedavi dediğimiz, hastayı hastanede yatırmaya gerek duyulmayan operasyon şeklinde yapılmaktadır. Bu yüzden hastaların ağrı ve acıdan korkmadan güvenli bir şekilde ameliyat olabilir" dedi.

Son yıllarda katarakt cerrahisinin gelişmekte olduğunu dile getiren Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Bu gelişmelerin en önemlilerinden bir tanesinin teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen görüntüleme ve mikroskop sistemindeki ilerlemeler, cerrahi aletlerde gelişmeler ve operasyon sırasında kullandığımız göz içi mercekler olarak sıralanmaktadır. Bu gelişmelerden kısaca bahsedersek katarakt operasyonlarının başarısını etkileyen önemli faktörlerden göz içi mercek hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için kullanılan OCT teknolojileri sayesinde kesine en yakın hesaplamalar yapılabilmekte ve ameliyat sonrası hastanın istenilen gözlük numarasına yaklaşılmaktadır " diye konuştu.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Göz içi mercek teknolojilerin gelişmesiyle ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç bırakmayarak multifokal ya da trifokal mercekler takılabilmektedir. Bu mercekler sayesinde gözlüksüz hem uzağı hem yakını rahatlıkla görebiliriz" şeklinde ifade etti.

