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Ulu çınarlar istedi devlet seferber oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 24.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması içinde Çorum’da tüm kurumlar seferber oldu.İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışlarına sınırlama getirmesinin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde Çorum Belediyesi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturuldu.Sınırlamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm vefa gruplar, il genelinde risk altında bulunan ulu çınarlar ve kronik hastaların yardımına koştu.Evlerinden çıkmayan vatandaşların market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için vefa grupları tarafından karşılanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması içinde Çorum’da tüm kurumlar seferber oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışlarına sınırlama getirmesinin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde Çorum Belediyesi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturuldu.
Sınırlamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm vefa gruplar, il genelinde risk altında bulunan ulu çınarlar ve kronik hastaların yardımına koştu.
Evlerinden çıkmayan vatandaşların market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için vefa grupları tarafından karşılanıyor. Çağrı merkezlerine gelen aramalar ekipler gezici ekiplere bildiriliyor, bildirimin ardından sahada hazır bekleyen ekipler vatandaşları evinde ziyaret ederek ihtiyaç listelerini alıyor. En yakın marketten yapılan alışverişler sonrası istenilenler evlere teslim ediliyor.

359 vatandaşın ayağına hizmet götürüldü
Bakanlığın getirdiği sınırlamanın ardından Çorum’da kurulan “Vefa Sosyal Destek Grupları” tarafından bugüne kadar 359 vatandaşa hizmet götürdü.
Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra onlara korona virüs salgını hakkında da bilgilendirmeler yaparak uyarıyor.
Verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlarsa yetkililere teşekkürlerini iletiyor.

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Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
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