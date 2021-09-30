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"Ulu Çınarlar Korosu" Yaşlılar Günü konserine eğlenerek hazırlandı

30.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ulu Çınarlar Korosu" Yaşlılar Günü konserine eğlenerek hazırlandı

KAYSERİ (AA) - Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine hazırlanan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, konser provasını eğlenceye dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 yıldan bu yana hizmet veren merkezin sakinleri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla verecekleri konserin hazırlıklarına başladı.

Prova yapan "Ulu Çınarlar Korosu", Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin öncülüğünde Kayseri türküleri seslendirdi.

Koronavirüs tedbirlerinin de alındığı provalarda yaşlılar, türküleri seslendirmekle kalmadı, bağlamanın ritmine kapılıp oynayarak eğlendi.

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