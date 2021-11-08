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Ulu Önder Atatürk 10 Kasım'da Kartal'da anılacak

08.11.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Atatürk 10 Kasım'da Kartal'da anılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 83. yılında Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle anılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kartal’da Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal’daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek resmi töreninin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği belgesel ve söyleşilerle devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla yapılacak etkinlikler kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim mücadelesini anlatan "Selanik’te Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol " belgeselinin gösterimi yapılacak.

Belgesel, 10-11-13 Kasım günlerinde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, 12 Kasım tarihinde ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Belgesel gösteriminin ardından Dr. Tuna Yılmaz ve Gazeteci Yazar Tayfun Gönüllü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yıllarından sonra verdiği çağdaşlaşma çalışmalarını, Ata'nın son günlerine ait fotoğraf ve hikayelerle anlatacak.

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