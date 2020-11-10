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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Bozüyük’te anıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıldönümünde Bozüyük’te düzenlenen törenle anıldı.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programı, Ata’nın huzuruna çelenk sunulmasıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıldönümünde Bozüyük’te düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programı, Ata’nın huzuruna çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saat 9’u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük’te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

"Atatürk bugün aramızda ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur"
Ardından Fen Lisesi Müdürü Evren Canyılmaz bir konuşma yaparak, “’Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Mustafa Kemal Atatürk bugün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedef ve arzuları yaşamaktadır. Kahraman ecdadımız ile birlikte kurduğu Cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık, onun bu vatana en büyük hediyesidir” dedi.
Programın devamında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve ilçedeki müzik öğretmenleri tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Anma programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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