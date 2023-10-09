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Uluabat’ın korunması için pedal çevirdiler

09.10.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, iklim kriziyle mücadelede etkin rolü olan Uluabat Gölü’nün korunması için gölün etrafında bisiklet turu düzenledi.

Uluabat’ın korunması için pedal çevirdiler

Karbona karşı mücadelede etkin rol alan bisiklet tutkunları, karbon tutucu özelliğe sahip olan sulak alanların koruma altına alınması çağrısında bulundu.

Bisiklet tutkunları pedallarını bu defa Uluabat Gölü’nün korunması için çevirdi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği Uluabat Gölü Bisiklet Turu ile göldeki canlılığa dikkat çekildi. ’Sudaki hayata pedallıyoruz’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, bir anlamda iki iklim savunucusunu, karbona karşı mücadelesi ile bisikleti ve karbon tutucu özelliği ile sulak alanları bir araya getirdi.

Bisiklet tutkunları, bisikletleriyle Uluabat Gölü’nün çevresinde tur atarak zengin tür çeşitliliğine sahip bir sulak alan olması sebebiyle,RAMSAR alanı olarak ilan edilen Uluabat Gölü’ndeki hayatın korunması ve geleceği taşınması gerekliliğine vurgu yapıldı.
Uluabat Gölü’nün ve bisikletin ortak noktasının iklim kriziyle mücadele olduğunu söyleyen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, “Bisiklet, doğa ile uyumlu, karbon salımı yapmayan bir ulaşım aracı. Uluabat Gölü de Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri, karbon emici bir alan. Tropikal ormanlardan sonra dünyanın en önemli karbon tutucu alanları sulak alanlardır. O yüzden bu bisiklet turuyla Uluabat Gölü’nü tanıtmak ve korunması için çağrıda bulunmak istedik” dedi.

Uluabat Gölü etrafından yaklaşık 6 saat süren tura 200’e yakın bisiklet tutkunu katıldı. Turu katılanlar bisikletin ne kadar çevreci bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekerken, sulak alanın korunmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Buradaki doğal yaşama, biyoçeşitliliğe, gölün iklimle olan mücadelesine dikkat çeken bisiklet grubuna, güzergah üzerindeki köy halkı da destek verdi.

Bisiklet turunun ardından da Uluabat, Mysia Yolları, Çanakkale Bisiklet Platformu Söyleşisi ve bisiklet kültürüne ilişkin forum ve söyleşiler düzenlendi.

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