YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Uluçay, “Yeni evlenecek belediye personeline 100 bin TL nakdi destek vereceğiz”

Uluçay, “Yeni evlenecek belediye personeline 100 bin TL nakdi destek vereceğiz”

İHA İHA
27.02.2024 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, seçilmeleri halinde yeni evlenecek olan belediye personellerine 100 bin TL nakdi destek ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.

Uluçay, “Yeni evlenecek belediye personeline 100 bin TL nakdi destek vereceğiz”

Uluçay Park Bahçeler ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelle bir araya geldi. Ziyarette Uluçay’a il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Burada konuşan Uluçay, “Afyonkarahisar’ımızın her köşesinde sizlerin emekleri var. Sıcak soğuk, gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bizlerde 1 Nisan’dan itibaren sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzuru mutluluğu olmaz ise verimli olamayacağınızda bilincindeyim. Ben diğer siyasetçiler gibi yüksekten vaatler vererek sadece seçim arifesinde sizlere tutulamayacak sözler vererek sizlere asla mahçup olacak bir kişi değilim. Belediyenin gelirine göre verilecek en yüksek ücret gelirin yüzde kırkıdır. Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde kendisine de arz ettim. Biz bir maaş sözü sizlere vereceğiz. Burada sizlerle bir müjdemi de paylaşmak istiyorum. Kamuoyuna duyurduğumuz 109 projemiz arasında yer alan ve yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL destek ödemesini belediye çalışanlarımız için daha özel bir çalışma haline getirdik. Bu çerçevede yeni evlenecek olan belediye personellerimiz 100 bin TL nakdi destek ödemesi vereceğiz. Aynı zamanda belediyemize ait düğün salonumuzu da ücretsiz olarak sizlerin kullanımına açacağız. Sizlerin huzuru refahı ve mutluluğu bizim için en önemli husustur. Sizlerin hayır duaları bizim için önemli, sizler işinizi istekli yaptığınızda o işin bereketi artar. Bizde bunun bilincindeyiz konunun özeti budur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşaklı 8 öğrenciden dünya derecesiUşaklı 8 öğrenciden dünya derecesi
Trabzon’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaTrabzon’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandıErzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
13:16
İkindi
16:23
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Salı

Özgündüz eczanesi
Merkez
Inci filiz eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Cay
Uyar eczanesi
Emirdag
Ihsaniye eczanesi
Ihsaniye
Günes eczanesi
Suhut
Gönüllü eczanesi
Basmakci
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.