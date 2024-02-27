Uluçay, “Yeni evlenecek belediye personeline 100 bin TL nakdi destek vereceğiz”

Uluçay Park Bahçeler ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelle bir araya geldi. Ziyarette Uluçay’a il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Burada konuşan Uluçay, “Afyonkarahisar’ımızın her köşesinde sizlerin emekleri var. Sıcak soğuk, gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bizlerde 1 Nisan’dan itibaren sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzuru mutluluğu olmaz ise verimli olamayacağınızda bilincindeyim. Ben diğer siyasetçiler gibi yüksekten vaatler vererek sadece seçim arifesinde sizlere tutulamayacak sözler vererek sizlere asla mahçup olacak bir kişi değilim. Belediyenin gelirine göre verilecek en yüksek ücret gelirin yüzde kırkıdır. Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde kendisine de arz ettim. Biz bir maaş sözü sizlere vereceğiz. Burada sizlerle bir müjdemi de paylaşmak istiyorum. Kamuoyuna duyurduğumuz 109 projemiz arasında yer alan ve yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL destek ödemesini belediye çalışanlarımız için daha özel bir çalışma haline getirdik. Bu çerçevede yeni evlenecek olan belediye personellerimiz 100 bin TL nakdi destek ödemesi vereceğiz. Aynı zamanda belediyemize ait düğün salonumuzu da ücretsiz olarak sizlerin kullanımına açacağız. Sizlerin huzuru refahı ve mutluluğu bizim için en önemli husustur. Sizlerin hayır duaları bizim için önemli, sizler işinizi istekli yaptığınızda o işin bereketi artar. Bizde bunun bilincindeyiz konunun özeti budur” dedi.

