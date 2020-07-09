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Uludağ Frutti Extra ile açık havada ve arabada sinema keyfi

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceği Bursa Sinema Günleri’nde tüm seyircilere Türkiye’nin tek koruyucu içermeyen meyve sulu maden suyu Uludağ Frutti Extra eşlik ediyor.Koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uludağ Frutti Extra ile açık havada ve arabada sinema keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceği Bursa Sinema Günleri’nde tüm seyircilere Türkiye’nin tek koruyucu içermeyen meyve sulu maden suyu Uludağ Frutti Extra eşlik ediyor.
Koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Temmuz- Ağustos aylarında ücretsiz yapılacak film gösterimlerinde, vatandaşlar aynı zamanda yıllar öncesinin yazlık sinema nostaljisini de yaşamış olacak. Tüm sinema gösterimlerinde Bursalılara sevdikleri lezzet Uludağ Frutti Extra ikramı gerçekleştiriliyor. Eurocup’a katılacak Frutti Extra Bursaspor sponsorluğu, sınırları aşan Frutti Extra markasıyla Almanya Euroleague ve Final Four sponsorluğuyla spora ve Bursa’ya desteğini sürdüren Uludağ İçecek, Bursa Sinema Günleri’nde de kent halkının yanında yerini aldı. Türkiye’nin tüm ürünlerini koruyucusuz üreten tek firması Uludağ İçecek, ürünlerini yüzde 100 pancar şekerinden üretiyor.

Uludağ Frutti Extra ile açık havada ve arabada sinema keyfi

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Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
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