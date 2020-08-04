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Uludağ İhracatçı Birlikleri temmuzda 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

BURSA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Uludağ İhracatçı Birlikleri temmuzda 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla temmuz ayında 2 milyar 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 26,4 milyar dolara ulaştı.

Birlik üyesi firmaların temmuz ayındaki ihracatı da 2 milyar 304 milyon dolar olarak kayda geçti.

Temmuz ayında 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, son 12 aylık performansı ise 22,3 milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği temmuz ayında 94,1 milyon dolarlık ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık dönemdeki ihracatı 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 80,1 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 12 aylık dönemdeki ihracatı da 657,5 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 17,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 164,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 62,8 artışla 22 milyon 261 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 136,2 milyon dolar oldu.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı da temmuz ayında 158,3 milyon dolar olarak kayda geçti.

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