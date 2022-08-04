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Uludağ İhracatçı Birliklerinden temmuz ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat

04.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "Herkesin gıda ve su krizine dikkat çektiği bugünlerde şimdiden alınması gereken önlemleri almalıyız"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyelerince geçen ay 2 milyar 157 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Birlik üyelerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracat yaparken, 12 aylık periyotta yüzde 2 artışla 25 milyar 834 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ise (UTİB) temmuz ayında 90 milyon 159 bin dolar ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 17 artışla 1 milyar 430 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 87 milyon 540 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), 12 aylık ihracatı ise yüzde 24 artışla 1 milyar 105 milyon dolar oldu.

Geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 19 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 12 aylık dönemde yüzde 17 artışla 254 milyon 256 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), temmuz ayında 8 milyon 982 bin dolarlık ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 138 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birliklerin 12 aylık toplam ihracatı 31 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı ise 208 milyon 318 bin dolar olarak açıklandı.

- "Üretmeye devam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, otomotivde ana ihracat pazarları Avrupa'da ve önemli pazarlarından ABD'de yaşanan talep değişimleri, daralmalardan ve ek olarak uzun bayram tatilinden olumsuz etkilenmelerine karşın ihracat performanslarının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Tekstil, hazır giyim, meyve sebze ve yaş meyve sebze ihracatçı birlikleriyle de uzun bayram tatiline rağmen üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "Pandemi sonrası özellikle tarım alanında önemli sorunlar yaşıyoruz. Herkesin gıda ve su krizine dikkat çektiği bugünlerde şimdiden alınması gereken önlemleri almalıyız. Her şeye rağmen üretmeye devam eden ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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