Uludağ Ultra Trail yarışları 2 Temmuz'da başlayacak

Uludağ Ultra Trail yarışlarının 2-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonda, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometre etaplarında 1000'e yakın sporcu ağırlanacak.

Ultra maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan'dan geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe edecek.

Kurbağakaya'daki meydandan başlayacak ve 1 genel klasman ile 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak maratona kayıt yaptıran katılımcılar, zirveye teleferikle ücretsiz taşınacak.

Uluslararası Patika Koşuları Birliğince (ITRA) onaylanan etapları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanlara da sahip olacak.

Doğa sporları turizmine önemli katkı sağlayacak ultra maraton, halka açık gerçekleştirilecek ve 7'den 70'e herkes organizasyona kayıt yaptırabilecek.

