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Uludağ'a araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı

BURSA HABERLERİ  | 02.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Sömestir tatilinin son gününde günübirlikçilerin yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler ziyaretçilerle dolup taştı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezinden kara yolunun yanı sıra teleferikle çıkılabilen ve 6 bini aşkın kişi kapasiteli konaklama imkanı sunulan Uludağ, yarıyıl tatilinin son gününde de tatilcilerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının 112 santimetre ölçüldüğü Oteller Bölgesi'ndeki pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak, kızak ve snowboard yaptı, çeşitli aktivitelerle eğlendi.

Milli park girişindeki tüm gişeler açık olmasına rağmen günübirlikçilerin yoğun ilgisinden dolay kent merkezine kadar yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise yol kenarında durarak, kartopu oynadı.

Ayrıca, merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Bursa Uludağ yoğunluk

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