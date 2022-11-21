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Uludağ’a çıkacaklar dikkat

21.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da şiddetli rüzgar 4. gününde de etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Bursa Teleferik AŞ. çalışmalara şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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