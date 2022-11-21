Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Bursa Teleferik AŞ. çalışmalara şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
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