Uludağ'a haziran karı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a, haziran ayında kar yağdı.

Bursa'da etkili olan yağmur gece saatlerinde Uludağ'da kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Uludağ'da yoğun sis ve sulu kar belli aralıklarla etkili oluyor.



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