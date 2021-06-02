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Uludağ'a haziran karı

02.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'a haziran karı

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a, haziran ayında kar yağdı.

Bursa'da etkili olan yağmur gece saatlerinde Uludağ'da kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Uludağ'da yoğun sis ve sulu kar belli aralıklarla etkili oluyor.

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