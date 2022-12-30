Uludağ'a yeterli kar yağmadı yılbaşı otel rezervasyonları yüzde 50 civarına düştü

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Hemen her yıl beyaz örtüyle tatilcilerin yeni yıla girdiği Uludağ, bu yıl yeterli miktarda kar yağışı alamadı.

Kar yetersizliği yılbaşı öncesinde rezervasyon iptallerine yol açtı. Neredeyse yılbaşında yer bulmanın imkansız olduğu Uludağ, bu yıl yaklaşık yüzde 50 doluluk oranıyla yeni yılı karşılayacak.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ise önümüzdeki günlerde ve yılbaşında hava sıcaklığı düşse de kar yağışı beklenmiyor.

"KAR YAĞMADIKÇA MİSAFİRLERİMİZ FARKLI ALTERNATİFLERİ SEÇTİLER"

Otel müdürü Erdem Başarır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılbaşı denince Uludağ'da yıllardır yılbaşı gecesi de olsa kar yağdığını vurguladı. Ancak bu yıl kar yağışının azlığından dolayı sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Başarır, şöyle konuştu:

"Kar olmayınca, otellerin içinde misafirlerin dopdolu yılbaşını geçirebilecekleri programlar yaptık. Uludağ'ın otelleri ilk rezervasyonlarını açtığında yüksek talep vardı. Kar yağmadıkça misafirlerimiz farklı alternatifleri seçtiler. Bu yüzden de doluluk oranları yüzde 30-50 arasında kaldı. Bu yılbaşı maalesef istediğimiz doluluk oranlarına ulaşamadık. Yılbaşını burada geçirecek misafirlerimiz için yine de çok güzel aktiviteler hazırladık, en iyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. Yerli misafirlerimiz farklı noktalara gitse de bizim yaptığımız bir anlaşmayla Polonyalı turistler yılbaşını burada geçirecek. Bu da iyi bir gelişme oldu bizim için."

"İLK DEFA BÖYLE BİR YILBAŞI GEÇİRECEĞİZ"

Otel müdürü Tekin Demir, geçmiş yıllara nazaran yılbaşının kar olmaması nedeniyle sönük geçeceğini ifade etti. Uludağ'ın "mıknatısı"nın kar olduğunu ve yoğun taleplerin bu dönemlerde geldiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlk defa böyle bir yılbaşı geçireceğiz. Bu durum Uludağ'ın boş olacağı anlamına gelmiyor. Tesislerde çeşitli etkinliklerde misafirlerimize şölen havasında bir tatil yaptıracağız. Kar olmasa da biz yılbaşında programlarımızı yapacağız. Uludağ Türkiye'de kayak denince ilk akla gelen noktalardandır. Bunun bir imajı ve lokasyon avantajı da vardır. Biz bütün hazırlıklarımızı coşkuyla hazırladık. Biraz karın olmaması etkileyecek olsa da bütün heyecanıyla programlar olacak. Misafir sayıları istediğimiz oranda değil ama her otelde bir konser olacak. Dışarıda havai fişek gösterileri olacak, meydanlarda yılbaşı heyecanı yaşanacak."

"YAPAY KAR MAKİNESİ OLAN TESİSLER TERCİH EDİLDİ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise her otelin yeni yıla farklı konsept ve etkinliklerle gireceğini aktardı.

Bu yıl yetersiz kar yağışının getirdiği rezervasyon iptalleriyle otellerin konaklamasız misafirleri de ağırlayacağını belirten Saraçoğlu, "Bursa halkına oteller yılbaşı gecesi açık olacak. Günübirlikçiler de bu fırsatı değerlendirebilir." dedi.

Saraçoğlu, yetersiz yağışların işletmeleri çok kötü etkilediğini, rezervasyonların iptal olduğunu veya bir kısmının da ertelendiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay kar makinesi olan tesisler tercih edildi. Kartalkaya'ya dönüşler oldu. En son 2020 yılına girerken buna benzer karsız bir yılbaşı olmuştu. Yine benzerini yaşıyoruz. Otellerde doluluk oraları yüzde 50 civarında. Kar yağışlarının 11 Ocak'tan itibaren yoğun bir şekilde başlaması bekleniyor. 19 Ocak haftası belirgin net yoğun kar yağışı var. Yılbaşına doğru ise küçük bir kar beklentisi var. Bu bile bir anda rezervasyonları hareketlendirebilir."

