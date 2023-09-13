Uludağ’da 1. Derece sit alanına çakıl taşları döküldü

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, “Bursa’da koruma altına alınmış tarihi bir binayı yıkmakla, buraya yok etmek arasında fark yoktur” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ Kirazlıyayla günübirlik piknik alanına kamyonlarla çakıl taşı döküldü. Endemik bitki türlerinin yetiştiği bu bölge aynı zamanda 1. Sit Alanı ilan edildiği biliniyor.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler de bölgeye gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bu bölgenin Milli Parklar korumasında olduğunu ve yapılan uygulamanın kanunen suç olduğunu iddia eden Güler, “Uludağ Milli Parklar sınırları içinde Kirazlıyaylı günübirlik kullanım alanındayız. Bursalıların piknik yaptıkları bir alandır. Bize gelen ihbarlar neticesinde buraya gelip keşif yapıp, bu görüntüyü paylaştık. Bu çok üzücü ve öfke uyandırıcı bir durumdur. Biz bu yaylanın özelliğğini biliyoruz. Binlerce Uludağ çiğdemi, sümbüller ve kardelenlerin yetiştiği endemik bitki örtüsüne sahip bir yayladır. Yeşil örtesini tıraş etmişler. Çiçeklerin belki tohumları da yok edildi. Burada bir yapı hazırlığı çalışması var. Ne yapacakları da belli değil. Bunun için bilgi öğrenmek adına Milli Parklara dilekçe vereceğiz. Bakın bu kanunen suçtur. Milli Parklar sınırları içinde bu şekilde halka açık bir alanda bir yapı hazırlığı yapılması, çakıl taşları dökülmesi suçtur. Aynı zamanda burası 1. Derece sit alanıdır. Bursa’daki koruma altına alınmış tarihi bir binayı yıkmakla burayı yok etmek arasında bir fark yok. Bunun tek sorumlusu 2. Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’dür. Buna kim izin vermiş bunu öğrenmeye gideceğiz. Milli Parklar burayı korumakla mükelleftir. Milli Parklar yetkililerine sesleniyoruz. Buranın talan edilmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi.

Açıklamanın ardından buraya ne yapılacağının resmi olarak öğrenilmesi için Uludağ Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ ne dilekçe verildi.

