Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor

Uludağ'da geçen yıl şubat ayında iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Sancar ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları ve maktul Yusuf Kösedağ'ın yakınları katıldı.

Tanık olarak ifade veren tutuklu sanığın ağabeyi Osman Sancar, olay sırasında önce otel dışında olduğunu belirterek, "Aşağıdan bir grup kalabalık şekilde gelince jandarma barikat kurdu. Bu kişiler ellerinde şişeler ve sopalarla saldırınca kaçıp otele girdim. Jandarma barikatını onlar aştığında ilk bir el silah sesi geldi. Biz kaçarken birkaç silah sesi daha geldi ancak ben silahı kimin ateşlediğini görmedim." dedi.

Sancar, oteldeyken gelen 3-4 kişinin, ağabeyini dışarı çağırdığını söyledi.

Mustafa Sancar otelden çıktığında başka bir grubun geldiğini anlatan Sancar, "Ben abimle inmedim. Arkasından indiğim sırada grup saldırınca 'Bunlara vurun, dağdan indirmeyelim' diye bağrışmalar da vardı. Ben kaçtım." ifadelerini kullandı.