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Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor

BURSA HABERLERİ  | 10.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor

Uludağ'da geçen yıl şubat ayında iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Sancar ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları ve maktul Yusuf Kösedağ'ın yakınları katıldı.

Tanık olarak ifade veren tutuklu sanığın ağabeyi Osman Sancar, olay sırasında önce otel dışında olduğunu belirterek, "Aşağıdan bir grup kalabalık şekilde gelince jandarma barikat kurdu. Bu kişiler ellerinde şişeler ve sopalarla saldırınca kaçıp otele girdim. Jandarma barikatını onlar aştığında ilk bir el silah sesi geldi. Biz kaçarken birkaç silah sesi daha geldi ancak ben silahı kimin ateşlediğini görmedim." dedi.

Sancar, oteldeyken gelen 3-4 kişinin, ağabeyini dışarı çağırdığını söyledi.

Mustafa Sancar otelden çıktığında başka bir grubun geldiğini anlatan Sancar, "Ben abimle inmedim. Arkasından indiğim sırada grup saldırınca 'Bunlara vurun, dağdan indirmeyelim' diye bağrışmalar da vardı. Ben kaçtım." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan Gülşah D. ise arkadaşlarıyla eğlenmek için gittikleri Uludağ'da, bir otelin yanına aracını park edip indiğinde kavga edenleri gördüğünü aktardı.

Önce silah sesini duyduğunu ve bir kişinin yere düştüğünü dile getiren Gülşah D, "Jandarma, 'Dur, teslim ol, kaçma' diye birini kovalıyordu ve havaya ateş açıyordu. Yolun karşı tarafında park edilmiş araçların orada o kişiyi yakaladı. Gruptan birkaç kişi daha o kaçan kişinin yanına gitti. Sonra önümde büyük bir siyah araç durdu. Araç oradan ayrıldıktan sonra jandarmanın yanında kimse yoktu." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mustafa Sancar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, olaya müdahale eden iki jandarma görevlisinin tanık olarak dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'ndeki bir otelin önünde, 11 Şubat 2019'da kış festivalinin güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında silahla vurulan 19 yaşındaki Yusuf Kösedağ hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden Mustafa Sancar tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer zanlılar ise salıverilmişti.

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