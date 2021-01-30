Uludağ'da geç açılan kış sezonunda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

MUSTAFA YILMAZ - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, bu yıl geç açılan sezonda yarıyıl tatiliyle hareketlenmeye başladı.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın şehirlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Bünyesinde 17 otel bulunduran ve 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da, geç gelse de yoğun yağan kar, işletmecileri bir nebze de olsa sevindirdi.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Uludağ, yarıyıl tatilinin de gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin sıkılaştırıldığı Uludağ, daha çok ziyaretçi almayı bekliyor.

- "Yarıyıl tatiliyle yoğunluk artmaya başladı"

Kayak merkezi işletmecisi Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otel ve işletmelerde doluluğun yüzde 60-70'leri aştığını, sezonun iyi tamamlanacağını umduklarını söyledi.