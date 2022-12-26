Uludağ'da görev yapan JAK timleri yeni yıla hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da 24 yıldır görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaklaşan yılbaşı öncesi çeşitli tatbikatlar düzenliyor.

Uludağ'da 1998 yılından bu yana 24 saat esasına göre faaliyet gösteren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, bölgede kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara müdahale ediyor.

Jandarma personeli arasından seçilerek çeşitli iklim koşullarında meydana gelebilecek afet, arama, kurtarma, tahliye, asayiş ve ilk yardım gibi faaliyetlerde görev yapabilmeleri için özel olarak eğitilen JAK ekipleri, kar üstünde de gidebilen, zorlu arazi koşullarına uygun arazi araçları ve ekipmanları kullanıyor.

JAK ekipleri, henüz yeterli seviyede kar yağmaması nedeniyle günlerini sakin geçiren Uludağ'da, yılbaşı öncesi çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Tatbikat kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir dağcı, Koçkayalar mevkisinde kayalıklardan düşüp yaralanarak mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Ekiplerin Uludağ'daki tatbikatı, AA ekiplerince görüntülendi.

Çağrı merkezinin yönlendirdiği ekipler, hızla arazi araçlarıyla bölgeye hareket etti.

Dron yardımıyla dağcının yerini tespit eden JAK personeli, yaya olarak ilerleyerek kayalıklardaki yaralıya ulaştı.

Söz konusu tatbikat, ilk müdahalesi yapılan dağcının sedyeyle yola indirilmesiyle sona erdi.

Ekiplerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Uludağ JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, JAK timlerinin Uludağ'da, dağ, mağara, kanyon, uçurum, orman, vadi gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan, yardım isteyen kişilere yönelik arama kurtarma faaliyeti icra ettiğini söyledi.

Ekiplerin deprem, sel, su taşkını, çığ, heyelan gibi doğal afetlerde ve özel maksatlı görevlerde de faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Akgün, "JAK timleri Uludağ bölgesindeki faaliyetlerine 28 Mayıs 1998 tarihinde başlamıştır. Timler Uludağ bölgesinde kuruluş tarihinden günümüze kadar toplam 15 bin 243 olaya müdahale etmiştir." dedi.

