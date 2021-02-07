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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

07.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da tatilciler karın keyfini çıkarıyor.

Yarıyıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

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