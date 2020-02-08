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Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

BURSA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 1,5 metreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 24, en yüksek sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle birçok tatilcinin aracı karlar altında kalırken yoğun sis de zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Bursa-Uludağ kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Milli Parkı girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri ise sürücülerin zirveye zincirsiz geçişlerine izin vermiyor.

Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler de kayak, snowboard yapıp kar topu oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kar Kalınlığı Uludağ

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