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Uludağ'da kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışılıyor

09.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışılıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın yamaçlarında etkili olan kar yağışı üzerine ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yiğitali, Kirazlı, Süleymaniye, Tuzaklı ve Hüseyinalan başta olmak üzere dağ yamaçlarındaki 27 mahallede, ulaşımın aksamaması için karla kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemleri alan ekipler, kar ve buzlanmaya karşı 67 personel, 20 iş makinesi, 3 tuzlama aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 kar küreme aracıyla 24 saat hizmet veriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, karla mücadele için oluşturulan ekiplerin 3 vardiya olarak görev yaptığını belirtti.

Gerekli önlemleri aldıklarını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler sayesinde bugüne kadar ilçemizde kar ve buzlanmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Arkadaşlarımız, 24 saat görevlerinin başında. Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da etkili olan kar ve buzlanmayı, aldığımız bu önlemler sayesinde çok şükür sorunsuz bir şekilde atlatmıştık. Şu anda havaların tekrar soğumasıyla özellikle dağ yamaçlarında etkili olan kar yağışına ekiplerimiz sürekli mücadele ediyor. Kardan kapanan yolumuz bulunmuyor. Aldığımız tedbirler sayesinde kar esaret değil, bereket oluyor."

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