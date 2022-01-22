Uludağ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 yabancı uyruklu yaralandı

Uludağ'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı.

İnkaya Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi'nde Anas El-Gomati yönetimindeki 34 EVE 312 plakalı otomobil, 35 AYB 99 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Devrilen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve olay yeri yakınında bulunan jandarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişi, vatandaşların da yardımıyla korunaklı bir noktaya alınarak sağlık ekiplerini bekledi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Sabeg Raqiva ve Saleh Sadi Sadi'yi ambulansa aldı. Kar nedeniyle hareket edemeyen ambulans, vatandaşlar tarafından itilerek bulunduğu noktadan kurtarıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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