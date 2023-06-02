YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Uludağ'da şifalı bitki toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Uludağ'da şifalı bitki toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

02.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Uludağ yamaçlarına şifalı bitki toplamak için çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam aranıyor.

Yıldırım ilçesinde üç arkadaş, Kaplıkaya mevkiinden şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başladı.

Bir süre sonra diğer kişilerin yanından ayrılan Kadir Fidan'ın (74) geri dönmemesi üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Yıldırım Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelinden oluşan 50 kişi, Fidan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, üç iz takip köpeğin de kullanıldığı çalışmalarda, Zeyniler ve Kaplıkaya mevkilerinde Fidan'ı arıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karacabeylilerin 50 yıllık rüyası Gölecik Barajında çalışmalar sürüyorKaracabeylilerin 50 yıllık rüyası Gölecik Barajında çalışmalar sürüyor
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Kuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haberKuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haber
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ kayıp

Bursa Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:29
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:34
Yatsı
22:18

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Yeni melike eczanesi
Yildirim
Pamukçu eczanesi
Mudanya
Seda eczanesi
Gemlik
Alanyurt eczanesi
Inegol
Çinar eczanesi
Keles
Mevlana eczanesi
Yildirim
Oral eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.