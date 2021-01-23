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Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor

23.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Otelde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da, güneşli havanın da etkisiyle pisti doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da, güneşli havanın da etkisiyle pistiler doldu.

Yarı yıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde, yerli ve yabancı tatilciler karın keyfini yaşıyor.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle vakit geçirebiliyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 57 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, bugün ve yarın kar yağışı beklenmiyor.

Öte yandan Jandarma ekipleri, Yiğit Alan ve Milli Parklar'da zirve bölgesine gitmek isteyenleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle belge kontrolü de yapılıyor.

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