Uludağ’ın ormanlarında 12 saatlik can pazarı

Polisin yanısıra AFAD ve 112 ekiplerinin seferber olduğu 43 yaşındaki Mustafa Çetin hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.00 sıralarında Uludağ’ın eteklerinde bulunan Balaban Şelalesi ve deresine balık tutmaya giden Mustafa Çetin’den (43) ailesi yaklaşık 12 saat boyunca haber alamadı. Aile durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Sinyal çalışması ve ailenin tarif ettiği bölgede arama çalışması yapan ekipler, yaralanmış şekilde yerde yatan Mustafa Çetin ile karşılaştı. Çetin, düşerek mahsur kaldığı yerde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından polis ve AFAD ekipleri tarafından ambulansın bulunduğu alana indirildi. Çetin tedavisi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balık tutmak için çıkan Çetin’in düşerek ayağını kırdığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde kanamalar nedeniyle mahsur kaldığı öğrenildi.

Mustafa Çetin’in telefonun çekmemesi nedeniyle ailesine ulaşamadığı ve haber veremediği belirtildi. Mustafa Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

