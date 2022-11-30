YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Uludağ'ın yeşil örtüsü sis altında kar beyazıyla bütünleşti

Uludağ'ın yeşil örtüsü sis altında kar beyazıyla bütünleşti

30.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kar yağışları ve sis altında dronla görüntülendi.

Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin zirvesinde bulunuyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometre mesafedeki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanabiliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan bölgede geçen hafta yağan karın ardından sis etkili oluyor.

Uludağ, eteklerindeki çevresi çam ağaçlarıyla kaplı kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de yeşil beyaz renkleriyle keyifli bir güzergah sunuyor.

Sis altındaki Oteller Bölgesi ve kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybettiBursa'da cami duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti
Adana’da yaban keçisi vuran iki kişiye 250 bin TL cezaAdana’da yaban keçisi vuran iki kişiye 250 bin TL ceza
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybettiAğaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ kar manzara

Bursa Namaz Vakitleri 30 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:58
Öğle
12:57
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:10
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.