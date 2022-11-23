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Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü

23.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Uludağ’da dün başlayan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışının ardından zirve tekrardan beyaza büründü. Kısa yağışta oteller bölgesinde kar olmazken, zirvenin beyaz hali bölgeden az da olsa görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının bölgede bugün en yüksek 5, en düşük 3 derece olması bekleniyor. Sıcaklıklar cumartesi gününe kadar düşmeye devam edecek.

Cuma günü sıcaklığın 0 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası Uludağ’da cuma ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor.

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