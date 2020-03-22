Uludere Belediyesi çarşı ve sokakları tazyikli su ile temizledi

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı ve yakınındaki sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Uludere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı içi ve yakınındaki sokaklarda tazyikli su ile temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sait Ürek , Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Ürek, çalışmaların hiç durmadan devam edeceğini dile getirdi.

Vatandaşlar da çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

