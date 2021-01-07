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Uludere Belediyesi’nin kül mesaisi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.01.2021 10:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kış aylarında yakılan odun ve kömürlerin küllerini temizleme çalışmaları başladı.Şırnak’ın Uludere BBelediyesi ekipleri günlerdir kül ve çöp yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kış aylarında yakılan odun ve kömürlerin küllerini temizleme çalışmaları başladı.
Şırnak’ın Uludere BBelediyesi ekipleri günlerdir kül ve çöp yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde kış aylarında yakılan odun ve kömürlerin küllerini bina ve dere yatakları önlerinde temizleyen ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Belediye Başkanı Sait Ürek, cadde ve sokaklarda biriken kül ve çöpleri temizlemeye başladıklarını söyledi. Ürek, "Günlerdir ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Her gün ivedi bir şekilde temizlik çalışması yapıyoruz ancak kış aylarında daha çok çalışıyorlar çünkü kül ve atıklar daha çok oluyor. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir’’ dedi.

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