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Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 1 milyon 778 bin 450 lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı.Mardin’de bulunan Dicle Kalkınma Ajansın (DİKA) binasında gerçekleştirilen imza törenine Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.

Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 1 milyon 778 bin 450 lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı.
Mardin’de bulunan Dicle Kalkınma Ajansın (DİKA) binasında gerçekleştirilen imza törenine Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve proje koordinatörü Hüseyin Altun katıldı. Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversitelerin günümüzde sadece eğitim kurumu olmasının yanında hazırlanan projelerle bulunduğu şehirlerin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bir misyon edindiğini söyledi. Üniversitelerinin de bu konuda hazırladığı birçok proje ile adından söz ettirdiğini ifade eden Rektör Erkan, "Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi özellikle Uludere ilçemizde istihdamı çok düşük olan kadınlarımızın istihdam edilmesi çok önemlidir. Şırnak Üniversitesi olarak ilimizin her alanda gelişmesi için hiçbir sorumluluktan kaçınmıyoruz. Projemizin Uludere ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ise "Projemizin hedefi Uludere başta olmak üzere bölgede istihdama katkı sağlamaktır. Projenin öncelik alanlarından olan sosyal içermeyle dezavantajlı grupların istihdamını sağlanarak, yoksullukla mücadele edilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.
Proje koordinatörü Hüseyin Altun da "Projenin, ilimizin gelişen sektörlerinden biri olan hayvancılık sektörünün profesyonel olarak yürütülmesine katkı sunacak olmasının yanı sıra kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katkılarının arttırılması, sektörün gelişimi kadın ve gençlerin girişimcilik anlamında desteklenmesi anlamında da önemlidir" şeklinde konuştu.

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