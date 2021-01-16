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Uludere ve Beytüşşebap’ta başı boş hayvanlar için kampanya başlatıldı

16.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde başı boş köpek, kediler ve yaban hayvanları için kampanya başlatıldı.

Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde başı boş köpek, kediler ve yaban hayvanları için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında binlerce aç hayvana yiyecek bırakıldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde faaliyet gösteren Girişimciler ve Üreticiler Derneği ile Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplanan paralarla köpek yemi ve mama alarak doğaya bırakıyor. Uludere ve Beytüşşebap kaymakamlıkları ile belediyelerinin de destekleriyle binlerce aç hayvana yem bırakılıyor. ’Sizin için küçük onlar için büyük’ sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle kış aylarında dışarıda kalan binlerce hayvan için yem ve mama bırakıldı. Her iki derneğin gönüllü üyeleri köy köy dolaşarak faaliyetlerini sürdürüyor. Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği Başkanı Murat İnan, "Kış aylarında doğamızda ve bölgemizde bir çok yaban hayvanı başta olmak üzere köpek ve kediler aç kalıyor. Barınacakları bir yerleri yok. Bu vesileyle derneğimiz bünyesinde başlattığımız ‘Sizin için küçük onlar için büyük ’kampanyamıza Uludere halkımızın yanı sıra bir çok bölgeden destekler geldi. Derneğin resmi hesabına gelen parayla mama ve yem alarak doğaya bırakıyoruz. Özellikle kaymakamımız Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanımız Sait Ürek çok destek verdi. Kendileri bizzat doğada bizlerle bu sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.
Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe ise Uludere ilçesinde gerçekleştirilen bu güzel faaliyete destek olmak istediklerini söyledi. Gükçe, "Uludere ilçemizdeki bu güzel kampanyada bizde olmak istedik. Ve sağ olsun dernek başkanımızla görüşmemizde her iki ilçenin dağlık alanlarında yaban hayvanları için yem ve mama bıraktık. Katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Buradan ilgili kişilere seslenmek isterim. Bize köpek maması ve yem gönderirlerse bizler onlar adına gönüllü bir şekilde dağlara bırakacağız. Bu dağlar kuşların ve hayvanların sesiyle güzel. Kış aylarında beyaza bürünen dağlarda yiyecek hiçbir şeyleri yok" diye konuştu.

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